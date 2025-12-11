На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США раскрыли, чем обернулась для Украины потеря Красноармейска

Reuters: потеря Красноармейска ослабляет Украину в глазах Трампа
Станислав Красильников/РИА Новости

Переход города Красноармейск (украинское название – Покровск) ослабляет Украину в важный момент переговоров о прекращении боевых действий. Об этом пишет Reuters.

«Украина должна попытаться сохранить отношения с американцами, которые поставляют ей жизненно важную разведывательную информацию и оружие, одновременно сопротивляясь мирному соглашению, которое, по утверждению России, должно предусматривать вывод киевских войск из всего восточного Донбасса, где расположен Покровск», — говорится в тексте.

В материале также отмечается, что на этой неделе риторика президента США Дональда Трампа в отношении Украины стала более жесткой. В частности, он заявил, что Россия имеет преимущество в конфликте и Владимиру Зеленскому нужно «смириться с ситуацией».

1 декабря Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в ДНР. Глава государства выразил уверенность, что взятие Красноармейска обеспечит поступательное решение всех основных задач, которые были изначально поставлены в начале специальной военной операции.

По данным Минобороны РФ, 2 декабря российские военные завершили зачистку Красноармейска от украинских военных. В ведомстве уточнили, что во взятии населенного пункта участвовали подразделения российской группировки войск «Центр».

Ранее Герасимов назвал главную задачу ВС России после взятия Красноармейска.

