Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли

РИА Новости: Россия заняла третье место в G20 по профициту внешней торговли
Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия заняла третье место среди стран «Большой двадцатки» по уровню профицита внешней торговли. Об этом свидетельствует анализ открытых данных, проведенный РИА Новости.

С января по сентябрь 2025 года наибольший чистый доход от внешней торговли получил Китай — $874,76 млрд, на втором месте оказалась Германия с профицитом в $169,4 млрд. Россия замыкает тройку лидеров с показателем $101,7 млрд.

В то же время Южная Корея увеличила экспорт над импортом на $50,82 млрд, а Саудовская Аравия — на 43 млрд долларов. Положительное сальдо торгового баланса Италии составило $40 млрд, Индонезии — $33,5 млрд, Австралии — $22,7 млрд. Далее следуют Южная Африка с $7 млрд и Аргентина с $5,7 млрд.

При этом у восьми стран G20 торговля оказалась в дефиците. Наибольший минус у США — $713,7 млрд. Также отрицательное сальдо зафиксировано у Индии ($214,6 млрд) и Турции ($67,1 млрд). В этот список вошли также Франция, Мексика, Великобритания, Канада и Япония.

Эксперты центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) и группы компаний «Дело» сообщали, что через 15 лет доля неэнергетического экспорта вырастет до 31,7% против 26% в 2024 году. В исследовании отмечается, что по темпам роста (+2,6% в год) он заметно обгонит продукцию ТЭК (+0,5%), хотя поставки углеводородов останутся основой экспорта и в 2040 году.

Ранее в Норвегии заявили, что Европа обанкротится из-за конфликта на Украине.

