Тяжелораненый боец РФ ликвидировал двух солдат ВСУ из укрытия

SHOT: боец ВС России ликвидировал двух солдат ВСУ, бежавших к нему в укрытие
Сергей Бобылев/РИА Новости

Тяжелораненый российский военнослужащий ликвидировал двух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые забежали к нему в укрытие на Купянском направлении. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным канала, военный героически сражался у села Колесниковка (около 14 километров от Купянска — прим. ред.), но получил серьезное ранение ноги и осколочные ранения всей спины. Из-за этого мужчина был вынужден отправиться в укрытие, чтобы дождаться эвакуации.

По рации бойцу РФ сообщили о двух украинских солдатах, которые направились в его укрытие.

На обнародованных кадрах можно заметить, как мужчина, узнав о приближении противника, заполз вглубь укрытия и затаился в ожидании приближения военных. Бойцы не заметили российского солдата и стали изучать местность из засады, однако российский военный прицелился и поразил их выстрелами в спину.

Спустя некоторое время мужчину эвакуировали с места. Он проходит лечение в военном госпитале.

До этого советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие ликвидировали диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда те пытались проникнуть в населенный пункт Купянск в Харьковской области. По его словам, на данном участке фронта заметили сразу несколько украинских диверсионных групп.

Ранее российские военные поразили самолет ВСУ в зоне спецоперации.

