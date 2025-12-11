На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители трех стран Европы считают Трампа сильнее своих лидеров

Politico: европейцы считают своих лидеров слабее Трампа
Yoan Valat/Reuters

Жители Германии, Франции и Великобритании считают президента США Дональда Трампа сильнее своих собственных лидеров. Об этом пишет издание Politico.

С 5 по 9 декабря 2025 года издание провело онлайн-опрос, в котором сравнило Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Киром Стармером. Всего в голосовании поучаствовало 10,5 тысячи совершеннолетних граждан из выбранных стран.

Среди жителей Германии Мерца назвали сильным и решительным политиком 26% граждан, а Трампа – 74%. Среди французских граждан Трампа так охарактеризовали 73% респондентов, а Макрона – 27% опрошенных. В Великобритании по тому же критерию Трамп набрал 69% голосов, а Стармер – 31%.

При этом президент США уступил всем троим лидерам по уровню честности и прозрачности. По этому показателю Мерц набрал 60%, а Трамп – 40%. Макрон получил 52%, тогда как Трамп – 48%. А Стармера назвали «прозрачным» политиком 55% британцев, а Трампа – 45%.

Опрос проводился на фоне конфликта Трампа с Евросоюзом. Отношения осложнила и опубликованная 5 декабря 2025 года Стратегия национальной безопасности США, в которой Евросоюз обвинили в неконтролируемой миграции, цензуре и «подрыве демократических процессов». При этом европейские политики документ осудили, а Axios назвала конфликт «новой холодной войной».

Ранее Трамп провел «жесткий разговор» с Макроном, Стармером и Мерцем.

