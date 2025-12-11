На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России начали сертифицировать новый иранский седан

Иранский седан SAIPA Shahin начали сертифицировать для продажи в России
true
true
true
close
Авто Mail

В России на испытательных тестах был замечен иранский седан SAIPA Shahin. Об этом сообщает Авто Mail. Такие испытания необходимы для получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

«В распоряжении проекта оказалась фотография седана на испытательном полигоне под Дмитровом, где все автопроизводители получают ОТТС для вывода автомобильной техники на российский авторынок», — сообщает портал.

В марте 2023 года фирма «Бест Моторс» анонсировала на июнь доставку в Россию первой партии седанов SAIPA Saina и Shahin, а также хетчбэков Quik, на момент начала продаж их цена должна была составить 1-1,7 млн рублей.

В апреле компания опубликовала характеристики и оснащение машин на сайте. Однако продажи иранских машин так и не начались, а российский сайт SAIPA перестал работать.

«В силу определенных обстоятельств, начиная с курса доллара и заканчивая утилизационным сбором, цены на все автомобили выросли, и значительно. Цена на иранский автомобиль должна быть на 20-30% ниже, чем на китайский, тогда это было бы интересно», — заключил в беседе с «Газетой.Ru» глава «Бест Моторс» Александр Степанов.

Ранее сообщалось, что ввоз машин с пробегом из Грузии в РФ вырос на 227%.

