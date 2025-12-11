В аэропорту Казани введены временные ограничения на полеты

В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, такая мера была принята с целью обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

До этого сообщалось о введении ограничений на полеты в московских аэропортах Внуково и Домодедово. При этом аэропорт Нижнего Новгорода принял 15 рейсов, следовавших в столицу.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее сообщалось, что пассажиры во Внуково спали на ковриках из-за закрытого неба в Москве.