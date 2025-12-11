Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на проведение выборов, чтобы отвлечь внимание от коррупционного скандала. Об этом сообщил немецкий телеканал Die Welt.

«Могут быть внутриполитические причины, учитывая коррупционный скандал на Украине», — заявил корреспондент телеканала Кристоф Ваннер.

Он добавил, что с помощью выборов Зеленский может нанести «превентивный удар». Однако его переизбрание маловероятно, ведь рейтинги действующего президента упали из-за коррупционного скандала.

11 декабря политолог Дмитрий Журавлев сообщил, что потенциальными кандидатами на пост президента Украины являются действующий глава государства Владимир Зеленский, премьер Юлия Свириденко и экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

Он предположил, что Зеленский «скорее всего будет баллотироваться», однако напомнил, что исторически на Украине президенты держаться только один срок. Исключением был Леонид Кучма, однако его вторая каденция оказалась «очень тяжелой», подчеркнул эксперт.

Другими кандидатами на пост являются Свириденко, Залужный, а также глава ГУР Украины Кирилл Буданов, считает политолог.

9 декабря Зеленский заявил, что Киев готов провести выборы в течение 60–90 дней, если США и европейские партнеры помогут обеспечить для этого безопасность. Глава украинского государства отметил, что этот вопрос является ключевым для организации избирательного процесса в условиях военного положения.

Ранее в России связали слова Зеленского об энергетическом перемирии с выборами на Украине.