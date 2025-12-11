На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пензенец приставил нож к шее своей бабушки, попросившей сделать музыку тише

В Пензе внук угрожал 77-летней бабушки ножом после просьбы убавить громкость
Shutterstock

В Пензе пьяный внук напал с ножом на бабушку из-за просьбы сделать музыку тише, сообщает УМВД по области.

Пожилая женщина обратилась в полицию с заявлением об угрозе расправой со стороны своего внука. 77-летняя пенсионерка всерьез считала, что ей грозит опасность, так как 29-летний внук приставил нож к ее шее.

Полицейские быстро задержали подозреваемого. В ходе допроса он признался, что конфликт с пожилой родственницей возник из-за громкой музыки. Когда бабушка попросила его убавить громкость, мужчина схватился за нож. Пенсионерка испугалась и попросила прекратить угрозы, после чего он отпустил ее.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Жителю Пензы грозит лишение свободы до двух лет.

Ранее страдающий галлюцинациями внук обезглавил свою бабушку.

