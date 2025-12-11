На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше археолога из Эрмитажа задержали по запросу Украины

RMF FM: в Польше по запросу Киева задержали археолога из Эрмитажа Бутягина
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Польские спецслужбы по запросу Украины задержали сотрудника Эрмитажа российского археолога Александра Бутягина, якобы проводившего раскопки в Крыму. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

В публикации говорится, что ученого задержали на прошлой неделе на пути из Нидерландов на Балканы. Бутягин проводит серию лекций в Европе. В ходе задержания мужчина отказался давать показания в прокуратуре.

Варшавский суд решил арестовать археолога на 40 дней. На данный момент ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию.

«Преступление, в совершении которого обвиняется ученый, наказывается лишением свободы на срок от одного до десяти лет», — говорится в публикации.

В ноябре прошлого года ученому заочно предъявили обвинение.

Другой случай произошел в Монголии с российским физиком-ядерщиком Андреем Ожаровским. Ученый замерял уровень радиации «на горе старых радиоактивных отходов», чтобы доказать, что французская компания добывает уран в стране с нарушениями, а государственные ведомства «покрывают» ее. В ходе проведения исследований мужчину задержали местные правоохранители.

Сообщалось, что физику не разрешают уехать из Монголии, а в СМИ называют «шпионом КГБ». Он предложил силовикам провести «дуэль на дозиметрах», чтобы убедить их в правдивости данных его исследований. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Индии арестовали мужчину с серебристыми гиббонами в багаже.

