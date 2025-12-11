В России не выявили новых штаммов гриппа

Новых штаммов гриппа в России не выявлено, однако есть случаи тяжелых форм заболевания. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

«Что касается данных о каком-то новом штамме (гриппа - ред.), то таких данных нет, что вот совершенно другой штамм пришел или тот, который шел, так резко поменялся, потому что этих данных нет ни в других странах Европы и Америки, ни данных Всемирной организации здравоохранения, которая собирает национальные отчеты со всего мира», — сказал он.

По словам Онищенко, сейчас в России наблюдается рост заболеваемости гриппом, однако новых мутаций, которые свидетельствовали бы о возникновении нового штамма, нет.

До этого Telegram-канал Baza, что в России зафиксирован резкий рост заражений агрессивным гриппом А. По данным канала, в текущем эпидсезоне одновременно циркулируют два штамма — «свиной» и «гонконгский» грипп А. За последнюю неделю число заболевших по стране удвоилось. По информации Роспотребнадзора, превышение пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается в восьми из 89 регионов.

В Челябинской области из-за гриппа ввели карантин во всех медучреждениях.