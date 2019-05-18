Порошенко дал несколько советов Зеленскому

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Действующий президент Украины Петр Порошенко дал несколько советов избранному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает ТАСС.

Для начала Порошенко посоветовал новому главе государства продолжить курс страны на интеграцию в ЕС, отметив, что «это нельзя игнорировать».

Кроме того, Зеленскому, по мнению Порошенко, следует усилить санкционное давление на Россию, чтобы она «освободила украинскую землю».

Помимо этого, Порошенко заявил, что Зеленскому необходимо работать с ЕС в разных направлениях, в том числе в области цифрового, таможенного и энергетического союзов.

Он заключил, что основная задача Зеленского к окончанию его президентства — это создать условия для вхождения Украины в ЕС.

Ранее лидер оппозиции Украины Юрий Бойко дал совет Зеленскому.