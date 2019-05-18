Порошенко дал несколько советов Зеленскому
Действующий президент Украины Петр Порошенко дал несколько советов избранному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает ТАСС.
Для начала Порошенко посоветовал новому главе государства продолжить курс страны на интеграцию в ЕС, отметив, что «это нельзя игнорировать».
Кроме того, Зеленскому, по мнению Порошенко, следует усилить санкционное давление на Россию, чтобы она «освободила украинскую землю».
Помимо этого, Порошенко заявил, что Зеленскому необходимо работать с ЕС в разных направлениях, в том числе в области цифрового, таможенного и энергетического союзов.
Он заключил, что основная задача Зеленского к окончанию его президентства — это создать условия для вхождения Украины в ЕС.
Ранее лидер оппозиции Украины Юрий Бойко дал совет Зеленскому.