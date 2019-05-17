Трамп рассказал, какого цвета хочет стену на границе с Мексикой

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Президент США Дональд Трамп хочет видеть на мексиканской границе черную стальную стену, передает РИА «Новости».

Он опроверг, что заграждение будет бетонным.

Трамп поделился, что стена должна состоять из стальных прутьев черного цвета. Согласно задумке президента, металл на солнце будет так нагреваться, что мигранты не смогут забраться на стену.

По словам источника, идея Трампа повергла в замешательство инженеров, так как, с учетом всех обозначенных требований, Трамп захотел, чтобы стена была «эстетически приятной».

Пентагон ранее выделил почти $650 млн для строительства стены на границе Соединенных Штатов и Мексики.