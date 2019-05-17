Порошенко и Парубию могут запретить покидать Украину

Действующему украинскому лидеру Петру Порошенко и еще 200 чиновникам хотят запретить выезжать за пределы Украины. Об этом сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на заявление окружного административного суда Киева.

Отмечается, что суд уже открыл производство по иску к Порошенко и еще 200 чиновников. В частности, против спикера Рады Андрея Парубия, премьера страны Владимира Гройсмана и других ведущих чиновников.

Также в иске требуется признать противоправной бездеятельность Нацполиции и СБУ.

Порошенко, топ-чиновников и ведомства обвиняют в бездействии, которое привело к коррупции, уточняет издание.

Согласно данным суда, это дело будут рассматривать без уведомления участников дела.

Ранее сообщалось, что судья подал иск против Порошенко.