Посольство РФ заявило об ответных мерах на новые санкции США
Посольство РФ в США принял решение ввести «ответные меры» на новые американские санкции, передает ТАСС заявление дипмиссии.
«За этими шагами последуют ответные меры», — говорится в заявлении посольства.
Отмечается, что «антироссийские шаги» Вашингтона связаны с «так называемым актом Магнитского».
По мнению посольства, такие действия США противоречат международному праву и являются попыткой оказать одностороннее давление.
Дополнительные подробности об «ответных мерах» не приводятся.
Ранее минфин США расширил санкции против российской стороны. Ограничительные меры коснулись чеченских силовиков.