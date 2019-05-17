Посольство РФ заявило об ответных мерах на новые санкции США

Посольство РФ в США принял решение ввести «ответные меры» на новые американские санкции, передает ТАСС заявление дипмиссии.

«За этими шагами последуют ответные меры», — говорится в заявлении посольства.

Отмечается, что «антироссийские шаги» Вашингтона связаны с «так называемым актом Магнитского».

По мнению посольства, такие действия США противоречат международному праву и являются попыткой оказать одностороннее давление.

Дополнительные подробности об «ответных мерах» не приводятся.

Ранее минфин США расширил санкции против российской стороны. Ограничительные меры коснулись чеченских силовиков.