Мадуро провел переговоры с иностранной Контактной группой
Венесуэльский президент Николас Мадуро впервые встретился с членами Международной контактной группы, видео со встречи он выложил в своем твиттере.
В подписи к видео отмечается, что на встрече Мадуро обсудил с европейскими политиками последствия санкций и ограничений, которые «империя США» ввела против Венесуэлы.
Результаты переговоров не уточняются.
Ранее сообщалось, что венесуэльское правительство и оппозиция проведут переговоры в Норвегии.