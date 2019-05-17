Мадуро провел переговоры с иностранной Контактной группой

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Венесуэльский президент Николас Мадуро впервые встретился с членами Международной контактной группы, видео со встречи он выложил в своем твиттере.

В подписи к видео отмечается, что на встрече Мадуро обсудил с европейскими политиками последствия санкций и ограничений, которые «империя США» ввела против Венесуэлы.

Результаты переговоров не уточняются.

Ранее сообщалось, что венесуэльское правительство и оппозиция проведут переговоры в Норвегии.