Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МВД переобъявило в розыск нового командующего харьковской группировкой ВСУ

МВД объявило в розыск нового командующего харьковской группировкой ВСУ Драпатого

close
100%
Генеральний штаб ВСУ

Бригадный генерал Михаил Драпатый, назначенный на должность командующего оперативно-тактической группировкой ВСУ «Харьков», переобъявлен в розыск после возбуждения в отношении него нового уголовного дела. Об этом свидетельствуют данные базы розыска МВД России.

«Драпатый Михаил Васильевич. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе.

Уточнений, по какой конкретно уголовной статье он разыскивается, в базе нет.

До этого МВД Российской Федерации объявило в розыск активистку Дарью Богданову, которая является правнучкой советского летчика Валерия Чкалова.

В апреле Telegram-канал Shot сообщал, что Богдановой грозит в России семь лет колонии за резкие высказывания о специальной военной операции на Украине.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности... с использованием... сети «Интернет»).

Ранее в России объявили в розыск экс-главу МВД Украины Арсена Авакова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами