МВД переобъявило в розыск нового командующего харьковской группировкой ВСУ

Бригадный генерал Михаил Драпатый, назначенный на должность командующего оперативно-тактической группировкой ВСУ «Харьков», переобъявлен в розыск после возбуждения в отношении него нового уголовного дела. Об этом свидетельствуют данные базы розыска МВД России.

«Драпатый Михаил Васильевич. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе.

Уточнений, по какой конкретно уголовной статье он разыскивается, в базе нет.

До этого МВД Российской Федерации объявило в розыск активистку Дарью Богданову, которая является правнучкой советского летчика Валерия Чкалова.

В апреле Telegram-канал Shot сообщал, что Богдановой грозит в России семь лет колонии за резкие высказывания о специальной военной операции на Украине.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности... с использованием... сети «Интернет»).

Ранее в России объявили в розыск экс-главу МВД Украины Арсена Авакова.