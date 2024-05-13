В городе Харькове на востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Подробности случившегося не приводятся.

Немногим ранее также сообщалось, что в Харькове произошел взрыв.

Перед этим сообщалось, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в том числе на подконтрольных Киеву частях Херсонской области и республик Донбасса.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва, произошедшего на Крымском мосту, в причастности к которому Москва обвинила Киев. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харькове произошла серия взрывов.