Россиянина госпитализировали с малярией

Жителя Липецка госпитализировали в областную клиническую инфекционную больницу с малярией. Об этом сообщает издание Gorog48 со ссылкой на главного врача клиники Андрея Филатова.

По словам медика, опасную инфекцию мужчина привез из поездки в Пакистан. Врач отметил, что больному уже оказали необходимую помощь, после чего отпустили домой.

Собеседник издания отметил, что врачи в скором времени ожидают и других пациентов с подобным заболеванием, а также другими инфекциями, вроде лихорадки Западного Нила, вызванной укусами комаров, а также геморрагической лихорадкой Крым-Конго, возбудителя которой можно найти у клещей.

До этого в Москве врачи спасли мужчину, подхватившего в Индии экзотическую болезнь.

Ранее ученые выяснили, что дешевый антибиотик может искоренить малярию.