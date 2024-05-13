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На Украине уволили первого замглавы Службы внешней разведки

Зеленский уволил первого замглавы Службы внешней разведки Украины

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки республики Андрея Алексеенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте главы украинского государства.

В документе не указаны причины увольнения Алексеенко. Новым заместителем главы Службы внешней разведки Украины назначен Олег Луговской.

До этого Зеленский вновь назначил Дмитрия Герегу командующим силами поддержки Вооруженных сил Украины. Герега занимал данную должность с августа 2021 года по 4 марта 2024 года. Вместо него на позицию командующего силами поддержки ВСУ был назначен Александр Яковец, который проработал на ней чуть более месяца, а после — был отстранен.

9 мая Зеленский снял с должности начальника Управления государственной охраны Украины.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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