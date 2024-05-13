Путин провел совещание с обновленным составом Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин провел первое оперативное совещание с членами Совета безопасности страны после кадровых перестановок, произошедших в руководстве структуры. В том числе на заседании присутствовали недавно назначенный секретарь совещательного органа Сергей Шойгу и его предшественник Николай Патрушев, передает ТАСС.

Журналисты отметили, что вместе с иными вопросами участники мероприятия обсудили отношения РФ с другими странами — членами Содружества Независимых Государств (СНГ). По словам российского лидера, впредь Москва будет уделять этой теме еще больше внимания.

«Мы с министром финансов говорили о том, что в новом политическом цикле РФ мы должны <...> поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу (развитие отношений с партнерами по СНГ — «Газета.Ru») со всех точек зрения, включая и организационные», — добавил Путин.

В материале подчеркивается, что президент регулярно принимает участие в заседаниях Совбеза РФ. Последнее совещание такого плана состоялось 19 апреля и было посвящено обсуждению мер по оказанию помощи гражданам при борьбе с наркологической угрозой, а также запасов государственных резервов.

12 мая российский лидер подписал указ «О Секретаре Совета безопасности Российской Федерации». В документе говорилось о назначении на соответствующий пост Шойгу, который до этого занимал должность министра обороны страны.

Ранее в Германии назвали «удивительной рокировкой» отставку Шойгу с поста российского министра обороны.