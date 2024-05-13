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Лерчек ответила, планирует ли еще рожать

Блогерша Лерчек заявила, что пока не планирует детей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) рассказала в беседе с NEWS.ru, что пока не планирует рожать снова.

Чекалина призналась, что хотела бы завести еще одного ребенка, но не сейчас.

«Чуть попозже. Как боженька даст. Я пока не планирую. Но как бог даст. Сколько даст – всех заберу, всех воспитаю», — поделилась блогерша.

Чекалина воспитывает троих детей от бизнесмена Артема Чекалина – двойняшек Алису и Богдана и сына Льва. На данный момент Лерчек находится в бракоразводном процессе с предпринимателем.

17 апреля судья мирового судебного участка временно остановил процесс развода между Чекалиными на два месяца. Заседание перенесено на 11 июня. Сама пара не ходит в суд, их интересы представляют адвокаты.

По данным Shot, Чекалин подал иск к своей жене на 1,2 миллиарда рублей. Супруги делят имущество на фоне развода, в числе премиальных лотов — автомобиль Bentley Continental GT 2021 года более чем за 29 миллионов рублей.

16 апреля Симоновский районный суд Москвы оставил без движения иск мужа Валерии Чекалиной Артема о разделе совместно нажитого имущества.

Ранее Лерчек рассказала, свободно ли ее сердце после развода.

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