Помпео привел пример успешного сотрудничества России и США
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил в эфире Fox News Radio, что взаимодействие США и России в области борьбы с терроризмом может служить примером успешного взаимодействия двух стран.
Помпео напомнил, что во время его работы на посту главы ЦРУ Россия и США обменивались данными о террористических угрозах.
«Я точно могу сказать, что благодаря информации, которую предоставили нам россияне, мы сохранили в безопасности американских граждан», — подчеркнул Помпео.
В свою очередь американские данные, переданные российское стороне, помогли спасти «жизни россиян», добавил госсекретарь.
Ранее Помпео оценил переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.