Пашинян вошел в «Совет мирa» по Газе

Пашинян принял предложение Трампа присоединиться к «Совету мирa» по Газе
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял предложение присоединиться к «Совету мира» по сектору Газа. Об этом сообщила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

«Премьер-министр Никол Пашинян получил официальное приглашение президента США Дональда Трампа вступить в Совет мира в качестве члена-основателя. Премьер-министр Пашинян принял предложение с любовью и ответственностью, подтвердив приверженность Армении делу мира», — написала она.

Американский лидер ранее сообщил о приглашении своего российского коллеги Владимира Путина в «Совет мира».

По мнению политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, Трамп, приглашая Путина и других глав государств в Совет, пытается создать альтернативу существующим международным форматам. Он также допустил, что президент США хочет на новой площадке апробировать передовые решения по деэскалации, чтобы в дальнейшем применить этот опыт в других горячих точках.

Ранее Трамп раскритиковал Макрона за отказ присоединится к «Совету мира» и пригрозил пошлинами.

