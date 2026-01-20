Размер шрифта
В датском парламенте заявили, что в случае вторжения США в Гренландию будет война

Член парламента Дании Ярлов: если США вторгнутся в Гренландию, будет война
Если президент США Дональд Трамп отдаст приказ американским военным вторгнуться в Гренландию, «это будет война, и мы будем воевать друг против друга». Об этом заявил глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов в интервью CNN.

«Мы, конечно же, будем защищать Гренландию. Если будет вторжение со стороны американских солдат, будет война», — сказал он, отметив, что Дания отдает себе отчет, что США имеют преимущество с военной точки зрения.

По его словам, несмотря на это, попытки захватить Гренландию все равно обернутся для США катастрофой.

До этого CNN сообщал, что жители Гренландии начали массово скупать снаряжение для выживания на фоне беспокойства из-за притязаний США.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее Трамп назвал три независимые территории частью США.

