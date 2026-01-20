Размер шрифта
Общество

В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ

Гладков: житель села Головчино пострадал в результате атаки беспилотников ВСУ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Головчино беспилотник ударил по легковому автомобилю. Мужчину с осколочным ранением плеча бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал он.

По словам губернатора, в настоящий момент врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Автомобиль, на котором он передвигался, был уничтожен.

18 января в Головчино при ударе БПЛА по автомобилю пострадала женщина. Гладков сообщил, что пострадавшую госпитализировали в белгородскую больницу с баротравмой и осколочными ранениями ноги.

Глава Белгородской области добавил, что в селе Волчья Александровка при налете такого же беспилотника были выбиты окна и посечен фасад частного дома. Там был поврежден и припаркованный автомобиль. В селах Борисовка и Бессоновка, а также в поселке Малиновка тоже пострадали машины.

Ранее в селе Грузское в результате детонации дрона ВСУ пострадала женщина.

