Армия

В Польше назвали причину поднятия военных самолетов в небо

Представитель ВС Злотницка: военные самолеты провели плановые операции в Польше
Korea Aerospace Industries

Самолеты военно-воздушных сил Польши проводили плановые операции в стране 20 января. Об этом сообщила представитель Оперативного командования польских ВС Эва Злотницка телеканалу TVN24.

По ее словам, угрозы польскому воздушному пространству зафиксировано не было.

До этого Польское агентство аэронавигационных услуг сообщило, что аэропорты Жешув и Люблин на востоке страны временно приостановили работу, чтобы позволить военным самолетам беспрепятственно выполнять свои задачи.

В конце декабря 2025 года польские аэропорты Жешув и Люблин приостанавливали работу на фоне военных действий на Украине. Самолеты-истребители провели операции, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки привели в состояние готовности с целью обеспечения безопасности и защиты воздушного пространства республики.

Ранее сообщалось, что Польша передаст Украине старые истребители.

