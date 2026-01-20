Размер шрифта
Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет»

Трамп о приобретении Гренландии: пути назад нет
Nathan Howard/Reuters

США не отступят от своих планов, касающихся приобретения Гренландии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и глобальной безопасности. Пути назад просто нет — по этому поводу согласны все!» — написал Трамп, отметив, что обсудит приобретение острова с участниками форума в Давосе.

По его мнению, европейские лидеры не будут «сильно сопротивляться».

Кроме того, Трамп опубликовал в Truth Social изображения, на которых американским флагом помечены территории Канады, Гренландии и Венесуэлы.

В декабре американский президент назначил Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландии для продвижения интересов США. Помимо этого, ведутся переговоры с гренландским министром иностранных дел Вивиан Моцфельдт о расширении американского влияния через «мягкую силу».

Ранее в датском парламенте заявили, что в случае вторжения США в Гренландию будет война.

