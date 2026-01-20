Мужчину, ударившего ребенка о пол в Шереметьево, могут отправить на принудительное лечение

В Подмосковье будут судить мужчину, ударившего ребенка о пол в аэропорту

В Подмосковье будут судить иностранца, которого обвиняют в причинении серьезных травм ребенку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Во время проведения необходимых следственных мероприятий подтвердилось, что фигурант не может осознавать фактический характер и опасность своих действий. Из-за этого в суде будет решаться вопрос о применении принудительных мер медицинского характера.

Как установили сотрудники ведомства, перед вылетом в Россию мужчина употребил наркотики. Предположительно, запрещенные вещества усугубили его состояние.

Инцидент произошел в июне 2025 года в Шереметьево. Ребенок прибыл в столицу вместе с матерью. Когда она отвлеклась, 31-летний мужчина, ожидавший пересадки, схватил мальчика и бросил на пол.

Пострадавший получил травмы головы и позвоночника, его ввели в медикаментозную кому. В начале июля его выписали из больницы и отправили на дальнейшую реабилитацию.

Ранее в Новосибирске отец шестерых детей избил их за открытую банку сгущенки.