Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Мужчину, ударившего ребенка о пол в Шереметьево, могут отправить на принудительное лечение

В Подмосковье будут судить мужчину, ударившего ребенка о пол в аэропорту
Shutterstock

В Подмосковье будут судить иностранца, которого обвиняют в причинении серьезных травм ребенку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Во время проведения необходимых следственных мероприятий подтвердилось, что фигурант не может осознавать фактический характер и опасность своих действий. Из-за этого в суде будет решаться вопрос о применении принудительных мер медицинского характера.

Как установили сотрудники ведомства, перед вылетом в Россию мужчина употребил наркотики. Предположительно, запрещенные вещества усугубили его состояние.

Инцидент произошел в июне 2025 года в Шереметьево. Ребенок прибыл в столицу вместе с матерью. Когда она отвлеклась, 31-летний мужчина, ожидавший пересадки, схватил мальчика и бросил на пол.

Пострадавший получил травмы головы и позвоночника, его ввели в медикаментозную кому. В начале июля его выписали из больницы и отправили на дальнейшую реабилитацию.

Ранее в Новосибирске отец шестерых детей избил их за открытую банку сгущенки.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27662125_rnd_5",
    "video_id": "record::a113a85a-ca3e-4495-9a9f-8bfd2d2da634"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 года. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+