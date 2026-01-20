Politico: Украина прилагает огромные усилия, чтобы привлечь внимание в Давосе

Делегации Украины приходится прилагать огромные усилия на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе для удержания к себе внимания делегатов, которые в данный момент поглощены кризисом трансатлантического сотрудничества. Об этом сообщает газета Politico.

«Чиновникам приходится прилагать огромные усилия, чтобы удержать внимание делегатов, так как европейские лидеры поглощены развалом трансатлантических отношений», — отмечается в публикации.

До этого глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета, сенатор Владимир Джабаров заявил, что украинская сторона в очередной раз хочет затянуть переговорный процесс и потому инициировала встречи на экономическом форуме в Давосе.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января. В рамках форума США и Украина договорились провести дополнительные переговоры после безрезультатных встреч во Флориде.

В России назвали предстоящий форум в Давосе «знаковым» из-за переговоров по Украине.