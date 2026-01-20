Размер шрифта
Переборовшая страх Семенович о своем состоянии: «Дико болят ноги»

Певица Анна Семенович призналась, что у нее свело ноги на высоте 314 метров 
Певица и телеведущая Анна Семенович призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что получила массу комментариев с поддержкой от фанатов после того, как поделилась с ними опытом преодоления страха.

Накануне артистка посетила самый высокий небоскреб в Бангкоке — Маханакхон, где встала на стеклянный пол на 78 этаже. Певица станцевала «танец маленьких лебедей» на высоте 314 метров, несмотря на боязнь высоты. Моментом знаменитость поделилась в соцсетях.

«Это, правда, было очень страшно. Но сейчас мне кажется, я бы уже шагнула спокойно, потому что я реально вчера перебарывала свой страх: у меня сводило ноги, голову и челюсть от страха, но я сделала шаг ему навстречу», — заявила исполнительница в новой публикации.

Семенович отметила, что часто делает — перебарывает страх, а потом «безумно кайфует» от того, что преодолевает свои внутренние барьеры. Также знаменитость раскрыла, что сегодня планирует посетить спа-процедуры, поскольку у нее «дико болят ноги» после вчерашнего дня. Она похвасталась, что добираться до места релаксации будет на лодке.

Ранее телеведущая Ольга Орлова рассказала, что переживает непростой период в жизни.
 
