В датском парламенте назвали условие для начала войны с США

Депутат Ярлов: вторжение США в Гренландию приведет к войне с Данией

Вторжение США в Гренландию приведет к прямому военному конфликту с Данией. Такое мнение выразил глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов в эфире телеканала CNN.

«Если произойдет вторжение американских войск, это будет война, и мы будем сражаться друг против друга», — заявил он.

По его словам, у США более сильная армия, чем у Дании. Но несмотря на это, датские власти, будут защищать свою землю и народ, подчеркнул депутат.

При этом Ярлов указал на то, что подобный сценарий станет катастрофой не только для Копенгагена, но и для Вашингтона. Он предупредил власти США, что единственное, что они получат в случае аннексии Гренландии, — это дополнительные расходы.

До этого телеканал CNN сообщил, что жители Гренландии начали массово скупать снаряжение для выживания, опасаясь возможного нападения со стороны США. Журналисты узнали, что среди гренландцев резко вырос спрос на походные плиты, сушеные продукты, а также сублимированные блюда.

Согласно результатам опроса, опубликованным Financial Times, большинство жителей Гренландии (85%) не хотят становиться гражданами США. Отмечается, что гренландцы считают уровень жизни в Дании намного выше, чем в Соединенных Штатах. В частности, жителей острова беспокоит уровень преступности в США и дорогие медицинские услуги.

Ранее Трампа спросили о силовом захвате Гренландии.