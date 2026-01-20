Размер шрифта
Трамп пригласил Украину в «Совет мира» по Газе

Bloomberg: Трамп пригласил Украину и еще 49 стран в «Совета мира» по Газе
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп пригласил Украину в «Совет мира» по урегулированию в Газе. Об этом сообщает агентство Bloomberg, уточняя, что американский лидер пригласил многих мировых лидеров присоединиться к «совету», чтобы обеспечить мир и восстановление палестинского анклава.

Издание опубликовало список из 50 стран, которым направили приглашения. Кроме Украины, в перечень входят еще три постсоветских государства: Белоруссия, Казахстан и Узбекистан.

О формировании «Совета мира» президент США объявил 16 января. В числе приглашенных оказался президент России Владимир Путин. Газета Financial Times назвала приглашение главы РФ знаком того, что Трамп стремится сохранить теплые отношения с российским лидером, несмотря на то, что Москва занимает жесткую позицию по отношению к мирному плану Вашингтона по Украине.

Учреждение этой организации входило в мирный план Трампа по Газе наряду с размещением в регионе международных сил. Целью «Совета мира» является содействие стабильности, обеспечение мира и восстановление «надежного и законного» управления в регионах, где произошли конфликты или есть риск их возникновения. Что известно о совете — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе озадачились приглашением Путина в «Совет мира» по Газе.
 
