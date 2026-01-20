Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине

В России рухнули продажи одного из видов мяса

Ъ: продажи баранины в РФ в январе-ноябре 2025 года рухнули на 39%
Павел Лисицын/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»/РИА Новости

Объем продаж баранины в России за первые одиннадцать месяцев 2025 года уменьшился на 39%. Как следствие, за этот период производство и продажи крупного и мелкого рогатого скота (КРС и МРС) в стране также сократились на 6,3% год к году и составили 26,7 тыс. тонн, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата аналитической компании NTech.

Кроме того, как уточняет издание, снизилось поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях на 7,4%, до 2,6 млн голов.

Как пишет «Коммерсантъ», продажи баранины рухнули сразу на 39%, а говядины — на 6%. При этом спрос на свинину остался без изменений, а на курицу — вырос. При этом производство свинины выросло на 2,7%, до 6,24 млн тонн, а птицы — на 0,5%, до 5,35 млн тонн.

По мнению экспертов, причиной подобной ситуации стали общие структурные проблемы в сельскохозяйственной отрасли: большинство животных содержится в частных домашних хозяйствах, те, в свою очередь, сталкиваются с увеличением расходов на корма и ветеринарию. Кроме того, небольшие фермерства на юге России испытывают давление конкуренции за земельные участки и рабочую силу со стороны садоводов и производителей вина.

Журналисты выяснили, что выросшие цены на баранину и говядину заставили потребителей перейти на более доступную продукцию животного происхождения — курицу и свинину. Специалисты предполагают, что такая тенденция сохранится в течение 2026 года.

Ранее стало известно, какие продукты подорожают к концу января.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27661873_rnd_2",
    "video_id": "record::d0abd047-2d15-4dae-878c-85bdb1923efa"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 года. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+