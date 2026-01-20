В России рухнули продажи одного из видов мяса

Объем продаж баранины в России за первые одиннадцать месяцев 2025 года уменьшился на 39%. Как следствие, за этот период производство и продажи крупного и мелкого рогатого скота (КРС и МРС) в стране также сократились на 6,3% год к году и составили 26,7 тыс. тонн, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата аналитической компании NTech.

Кроме того, как уточняет издание, снизилось поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях на 7,4%, до 2,6 млн голов.

Как пишет «Коммерсантъ», продажи баранины рухнули сразу на 39%, а говядины — на 6%. При этом спрос на свинину остался без изменений, а на курицу — вырос. При этом производство свинины выросло на 2,7%, до 6,24 млн тонн, а птицы — на 0,5%, до 5,35 млн тонн.

По мнению экспертов, причиной подобной ситуации стали общие структурные проблемы в сельскохозяйственной отрасли: большинство животных содержится в частных домашних хозяйствах, те, в свою очередь, сталкиваются с увеличением расходов на корма и ветеринарию. Кроме того, небольшие фермерства на юге России испытывают давление конкуренции за земельные участки и рабочую силу со стороны садоводов и производителей вина.

Журналисты выяснили, что выросшие цены на баранину и говядину заставили потребителей перейти на более доступную продукцию животного происхождения — курицу и свинину. Специалисты предполагают, что такая тенденция сохранится в течение 2026 года.

