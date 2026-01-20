Размер шрифта
Во Франции обвинили ЕС в невозможности отреагировать на угрозы Трампа

Политик Филиппо: Франция принимает удары от США, но не может на них ответить
Франция «принимает удары» от президента США Дональда Трампа и не может на них ответить из-за потери собственного суверенитета и пребывания в составе Евросоюза. Об этом в соцсети X написал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По словам Филиппо, в ситуации, когда Трамп угрожает ввести пошлины против стран ЕС, еврофилам «следует винить только самих себя». Политик считает, что сейчас «Франция парализована» и не может реагировать на угрозы «из-за ЕС», потому что союз решает все её торговые вопросы.

«Поэтому мы принимаем удары, но не можем ответить. Это потеря суверенитета! Это ЕС! Давайте как можно скорее выберемся из него, давайте освободимся от этой позорной кастрации и вернем себе свободное и суверенное государство», — написал он.

После угроз президента США Дональда Трампа взять под контроль Гренландию, лидеры нескольких европейских стран НАТО отправили своих военных на остров в рамках совместной разведывательной миссии. Ответом на это со стороны США стало обещание ввести с 1 февраля 2026 года 10%-е пошлины, которые с 1 июня могут повыситься до 25%. Отменить пошлины планируется после перехода Гренландии под контроль США.

Евросоюз в ответ намерен ввести против Вашингтона пошлины на сумму €93 млрд или ограничить доступ компаниям из США к европейскому рынку, писали СМИ. Также ЕС прорабатывает и другие варианты ответа ЕС, сообщало издание Politico. Bloomberg написал о том, что европейские инвесторы рассматривают возможность использования американских акций и облигаций США на сумму более $10 трлн.

Ранее Филиппо назвал ЕС «пережитком прошлого».

