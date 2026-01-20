Размер шрифта
Москвичей предупредили о приближающемся «обвале» температуры воздуха

Синоптик Ильин: в Москве в ночь на 23 января произойдет обвал температуры
skywings00/Shutterstock/FOTODOM

В Москве на этой неделе ожидается новая волна морозов, произойдет «обвал» температуры воздуха – местами она опустится ниже -20 градусов. Об этом в беседе с RT сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

До четверга, 22 января, прогнозируется не очень холодная погода, температура воздуха ночью останется на уровне до -10 градусов. Так, в ночь на среду ожидается от -5 до -7 градусов, в ночь на четверг – от -9 до -11 градусов. Днем в четверг температура воздуха будет колебаться от -6 до -8 градусов.

А вот в ночь на пятницу, 23 января, произойдет «обвал» температуры – она резко опустится до -15…-20 градусов, предупредил синоптик.

«В субботу, [24 января], и воскресенье в дневные часы температура составит -17...-12 градусов, а ночь в выходные может опускаться до -23...-18 градусов», — рассказал Ильин.

Также сохранится гололедица, а значительных осадков не ожидается, добавил он. При этом всю неделю будет расти атмосферное давление, с сегодняшних показателей 754 мм рт. ст. оно увеличится к субботе до 760 мм рт. ст., заключил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре назвали причину 25-градусных морозов в Москве.

