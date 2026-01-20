«У меня непростой период»: Ольга Орлова расстроила фанатов

Телеведущая Ольга Орлова рассказала в рамках рубрики «Вопрос-Ответ», что переживает непростой период в жизни, поэтому часто появляется в социальных сетях в грустном настроении. Об этом стало известно из поста знаменитости в Telegram-канале.

Одна из подписчиц сказала телеведущей, что та выглядит грустной в последнее время. Орлова, в свою очередь, подтвердила слова фанатики, написав: «У меня непростой период…». При этом звезда уклонилась от разглашения деталей.

Подписчики активно поддержали Орлову, оставив комментарии с пожеланиями сил и скорейшего преодоления трудностей.

«Главное, чтобы со здоровьем все было в порядке, остальное преодолеете, Ольга. Вы сильная духом женщина!»; «Желаю вам преодолеть сложный период!»; «Оля, почему у вас непростой период? Вы самая лучшая, добрая, кого я только знаю из знаменитых людей. Дай бог, чтобы у вас все было хорошо!», — написали в комментариях.

До этого Орлова признавалась, что похудела к Новому году на пять килограммов. Она отказалась от алкоголя, молочной продукции и сладкого ради прихода к желаемому результату. Процесс занял 4,5 месяцев.

