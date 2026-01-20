Американец пересек на яхте океан ради встречи с россиянкой и получил тюремный срок

Американец почти год плыл на яхте к россиянке и попал в тюрьму

Американец почти год плыл в Россию ради встречи с девушкой и попал в тюрьму, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

1 июля 2024 года гражданин США Чарльз Уэйн Зиммерман отправился на своей прогулочной яхте в длительное плавание. Сначала мужчина добрался до Азорских островов, островов Майорка и Сицилия в Средиземном море, а затем, после остановки в турецком городе Амасра, вошел в акваторию Черного моря.

По прибытию в Россию иностранец надеялся встретиться с девушкой из Казани, с которой ранее познакомился в сети, но, когда 19 июня 2025 года он пришвартовал яхту в морском порту Сочи, его задержали сотрудники УФСБ.

«Отправляясь в путь, он не озаботился изучением законов Российской Федерации и полагал, что оружие, которое хранилось у него на яхте для самообороны, просто всегда должно оставаться на борту», — говорится в сообщении.

Сочинский суд признал американца виновным в незаконной перевозке и перемещении через таможенную границу оружия и боеприпасов. Его приговорили к пяти годам исправительной колонии общего режима. Краснодарский краевой суд подтвердил законность приговора и оставил его в силе.

Ранее женщина призналась партнеру в любви и лишилась головы.