Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев иронично назвал группу стран, поддерживающих Украину, «коалицией наказанных». Соответствующее сообщение опубликовано на его странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Коалиция наказанных», — гласит подпись к публикации с фотографией лидеров этих стран и президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, так называемая «коалиция желающих» — объединение из более чем 30 стран, главным образом европейских, которые поддерживают Киев и допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине.

До этого издание Politico писало, что в условиях, когда роль НАТО поставлена под сомнение, некоторые официальные лица в Европе видят в «коалиции желающих» основу для нового альянса без участия США.

Высокопоставленные европейские чиновники считают, что президент США Дональд Трамп больше не является ни надежным торговым партнером Европы, ни «тем более надежным союзником в сфере безопасности». Журналисты отметили, что «потенциальная вооруженная сила коалиции кажется огромной», и альянс будет включать «как ядерные, так и неядерные государства». В него могут войти Украина, Франция, Германия, Польша и Великобритания, считает издание.

Ранее премьер Венгрии предрек отправку европейских «войнотворцев» на Украину.