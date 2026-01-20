Во втором российском аэропорту за день ввели ограничения на полеты

В аэропорту Астрахани введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Астрахани (Нариманово) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, соответствующая мера была необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

В этот же день ограничения на полеты ввели в воздушной гавани Волгограда.

В последнее время в российских аэропортах стали часто вводить ограничения на полеты. Это может быть связано в том числе с атаками беспилотников.

Накануне аналогичные ограничения вводились в аэропорту Калуги.

Также в ночь на 19 января губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе введен план «Ковер». В аэропортах этого субъекта РФ ограничили прием и выпуск самолетов.

