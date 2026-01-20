Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Спорт

Скандального тренера сборной Сенегала сравнили со Станковичем

Журналист Орлов сравнил тренера сборной Сенегала Тьява со Станковичем
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» отреагировал на скандал в финале Кубка африканских наций.

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв во время финального матча против Марокко увел свою команду с поля, протестуя против назначенного пенальти в ворота своей команды.

«Тренер Сенегала — хулиган. Как Станкович себя вел. Результат результатом, но команду уводить. Ты же тренер, так будь джентльменом. Не опускайся до низменных этих чувств», — сказал Орлов.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Сенегала. Победный гол на 94-й минуте забил сенегальский полузащитник Пап Гейе.

За несколько минут до конца основного времени игра была остановлена на долгие 10 минут из-за скандала. Сначала арбитр отменил гол сенегальцев, а после просмотра VAR назначил пенальти в ворота Сенегала за нарушение в своей штрафной площади.

Решение вызвало бурный протест со стороны команды Сенегала. Тьяв после кратких переговоров с судьей дал указание своим футболистам покинуть поле. Команда ушла в подтрибунное помещение и вернулась только спустя более 10 минут, уже на 12-й минуте добавленного времени. Вернувшийся на поле марокканец Браим Диас не сумел реализовать 11-метровый удар, пробив «паненкой» прямо в вратаря Эдуара Менди.

Ранее тренер сборной Сенегала отказался от общения со СМИ из-за марокканских журналистов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27662083_rnd_6",
    "video_id": "record::cbca7c21-4b10-4d94-89ec-672bca4c3d6f"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 года. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+