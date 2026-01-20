Скандального тренера сборной Сенегала сравнили со Станковичем

Спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» отреагировал на скандал в финале Кубка африканских наций.

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв во время финального матча против Марокко увел свою команду с поля, протестуя против назначенного пенальти в ворота своей команды.

«Тренер Сенегала — хулиган. Как Станкович себя вел. Результат результатом, но команду уводить. Ты же тренер, так будь джентльменом. Не опускайся до низменных этих чувств», — сказал Орлов.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Сенегала. Победный гол на 94-й минуте забил сенегальский полузащитник Пап Гейе.

За несколько минут до конца основного времени игра была остановлена на долгие 10 минут из-за скандала. Сначала арбитр отменил гол сенегальцев, а после просмотра VAR назначил пенальти в ворота Сенегала за нарушение в своей штрафной площади.

Решение вызвало бурный протест со стороны команды Сенегала. Тьяв после кратких переговоров с судьей дал указание своим футболистам покинуть поле. Команда ушла в подтрибунное помещение и вернулась только спустя более 10 минут, уже на 12-й минуте добавленного времени. Вернувшийся на поле марокканец Браим Диас не сумел реализовать 11-метровый удар, пробив «паненкой» прямо в вратаря Эдуара Менди.

Ранее тренер сборной Сенегала отказался от общения со СМИ из-за марокканских журналистов.