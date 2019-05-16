Кадыров отреагировал на санкции США против своих приближенных
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал в своем телеграме на санкции минфина США против отряда «Терек» в рамках «акта Магнитского».
Кадыров заявил, что эта =новость покруче, чем обнаружение жизни на Марсе».
Глава Чечни задался вопросом: «где Магнитский, а где Чечня?».
Он отметил, что «Терек» является одной из лучших боевых единиц по борьбе с терроризмом, а санкции — это свидетельство того, что США боятся «маленькой Чечни».
Тем, кто делает чеченцев врагами, Кадыров предложил «нарисовать список Магнитского, чтобы запомнили».
Ранее США расширили санкции против пяти россиян.