Кадыров отреагировал на санкции США против своих приближенных

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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал в своем телеграме на санкции минфина США против отряда «Терек» в рамках «акта Магнитского».

Кадыров заявил, что эта =новость покруче, чем обнаружение жизни на Марсе».

Глава Чечни задался вопросом: «где Магнитский, а где Чечня?».

Он отметил, что «Терек» является одной из лучших боевых единиц по борьбе с терроризмом, а санкции — это свидетельство того, что США боятся «маленькой Чечни».

Тем, кто делает чеченцев врагами, Кадыров предложил «нарисовать список Магнитского, чтобы запомнили».

Ранее США расширили санкции против пяти россиян.