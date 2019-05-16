Климкин проигнорировал визит в Хельсинки из-за России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отменил свой визит на заседание Совета Европы в Хельсинки, сообщает «Украинская правда».

Как пояснил постпред Украины в совете Дмитрий Кулеба, это произошлоиз-за решения СЕ по России.

Отмечается, что Украина намерена пересмотреть степень сотрудничества с Советом Европы в случае возвращения России в ПАСЕ.

«Впервые за много лет Украина не будет представлена ​​на уровне министра», — сказал Кулеба.

Ранее сообщалось, что Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.