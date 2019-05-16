В штабе Зеленского отреагировали на выбор даты инаугурации
Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского прокомментировал назначение даты его инаугурации Верховной радой. Об этом сообщается в телеграме команды.
«Определены день Х — 20 мая!», — говорится в сообщении.
В штабе также добавили, что церемония будет транслироваться в социальных сетях команды Зеленского.
В штабе Зеленского подчеркнули, что церемония инаугурации избранного президента Украины начнется в 10:00 по местному времени.