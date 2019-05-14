В Кремле сравнили отношения России с США и с Китаем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил ситуацию в отношениях России с США и с Китаем, сообщает РИА «Новости»

По словам Пескова, ситуация в отношениях с США «несоизмеримо хуже» чем с Китаем.

Он отметил, что имеет в виду развитие двухсторонних отношений, хотя президент Владимир Путин говорил о заинтересованности в развитии торгово-экономического сотрудничества с США.

По его словам, Россия дальше будет развивать отношения с Китаем.