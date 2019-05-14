Чего ждут от Зеленского, рассказали в МИД России

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Замглавы МИД России Григорий Карасин рассказал об ожиданиях от избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета «Известия».

По его словам, после инаугурации от Зеленского ждут расстановки приоритетов по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Надеемся, что после инаугурации Владимир Зеленский более четко обозначит свои приоритеты, в том числе и по урегулированию в Донбассе», — сказал Карасин.

Он также выразил надежду, что новый президент не будет уклоняться от прямого диалога с жителями Донбасса.

Ранее в МИД России оценили итоги выборов на Украине.