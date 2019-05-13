На обращение Зеленского к жителям Донбасса и Крыма отреагировали в Госдуме
Депутат от фракции ЛДПР, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павел Шперов прокомментировал обращение новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского к жителям Крыма и Донбасса. Об этом сообщает «Дума ТВ».
До этого Зеленский обнародовал «послание мира», в котором религиозные лидеры, представляющие православие, мусульманство, иудаизм, обращаются с «посланием мира» к жителям Крыма и Донбасса.
По словам Шперова, вопрос принадлежности Крыма для России закрыт. В связи с этим он считает, что не стоит реагировать на подобное видеобращение.
«Мало ли кто там к чему призывает, это уже трудности господина Зеленского», — подчеркнул Шперов.
Он также добавил, что украинский лидер пытается продемонстрировать свою озабоченность этим вопросом, но решать его надо было раньше.
Ранее в Госдуме оценили планы Зеленского установить диалог с мусульманами Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.