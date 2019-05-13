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Оболонский районный суд Киева признал виновным избранного президента Украины Владимира Зеленского дело об административном правонарушении, передает УНН.

Также Зеленского оштрафовали на 50 необлагаемых минимумов, а именно 850 грн ($32,4).

Ранее Зеленский не явился в суд Киева на заседание, назначенное на 12.45 в понедельник, 13 мая.

В день голосования Зеленский продемонстрировал журналистам свой бюллетень, на котором видно, что он отдал свой голос за себя. В полиции Киева сообщили, что действия Зеленского квалифицированы по ст. 212-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях.