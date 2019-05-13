МИД объяснил отмену визита Помпео в Москву

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что визит госсекретаря США Майка Помпео в Москву был отменен из-за расписания американского дипломата. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, запланированные в Сочи встречи Помпео с представителями российских властей пройдут в полном объеме без сокращений.

Таким образом, Помпео встретится с главой российского МИДа Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая, в Сочи.

Ранее стало известно, что Помпео отменил визит в Москву, запланированный на 13 мая.