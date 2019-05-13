О незапланированном визите Помпео в Брюссель рассказали в ЕС

Госсекретарь США Майкл Помпео 13 мая посетит с незапланированным визитом в Брюссель, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Помпео приедет для проведения переговоров с Евросоюзом по Ирану.

Могерини рассказала, что в ЕС получили ночью сообщение об изменении плана поездки госсекретаря США. В Брюссель Помпео приедет в первой половине дня.

Ранее стало известно, что Помпео отменил свою поездку в Москву, запланированную на 13 мая.