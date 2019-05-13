Помпео отменил визит в Москву

Государственный секретарь США Майк Помпео отменил свою поездку в Москву, передает Reuters.

По данным агентства, Помпео не прилетит в Москву в понедельник, 13 мая.

Однако он все же встретится с главой российского МИДа Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.

Визит Помпео должен был продлиться с 12 по 14 мая. В частности, 13 мая госсекретарь планировал встретиться в Москве в сотрудниками американского посольства, представителями деловой элиты и студентами.

Кроме того, у него были запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Помимо этого, глава Госдепа намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее были названы темы переговоров Помпео в России.